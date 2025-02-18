Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB DUYURDU SON DAKİKA! Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

        MEB duyurdu! Engelli öğretmen atama takvimi belli oldu!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen atama takvimini yaptığı açıklama ile duyurdu. Başvurular, "Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Elektronik ortamda alınacak olan başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, "Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman, engelli öğretmen atamaları ne zaman?" İşte 2025 engelli öğretmen atama takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 20:27 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Engelli öğretmen atama takvimi belli oldu. Engelli öğretmen atamaları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre gerçekleşecek. 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağı süreçte; başvuru tarihleri, kadro-branş dağılımı adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, "Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

        2

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNİ DUYURDU!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu

        3

        ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.

        4

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Başvuru ve atama duyurularına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresinden ulaşılabiliyor.

        ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI YAYINLANDI MI?

        Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşlar henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması