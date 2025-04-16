MEB engelli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı: 1381 engelli öğretmen atama tercih başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapılacak. 1381 engelli öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmıştı. Takvimde başvuruların ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ön başvurular 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Tercih başvuruları ise 16 Nisan-28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 2025 MEB engelli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı ve şartları hakkında bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu’na göre, 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapılacak. Atama başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Birinci aşama başvuruları 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Ön başvuruda bulunulan alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvuruları 16 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başladı. Peki, 2025 MEB engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı, şartları ve sürece ilişkin detaylı bilgiler…
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Millİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıkladı.
"Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
Buna göre, adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulundu.
Ön başvurusu onaylanan adaylar ise ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacak.
Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.
Başvuruda bulunanlar alanlarında öğretmen ihtiyacına bağlı olarak tercihlerine açılan en fazla 10 (on) il tercihinde bulunabilecek.
10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.
Tercih başvuruları sistem üzerinden kaydedilecek olup adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır.
Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacak.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecek.
Adayların tercih başvurularını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacak.
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar başvuruda bulunamazlar.).
3. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
7. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
8. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
10. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
11. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
12. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.
ATAMALAR NE ZAMAN?
Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacak.
EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.