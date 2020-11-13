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MEB Evde Oyun Var kitapçığını yayınladı! Evde Oyun Var kitapçığı nedir? Evde Oyun Var kitapçığı indir

Covid 19 salgını nedeniyle eğitimlerine online devam etmek zorunda kalan çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil jesti geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre çocukların ara tatilde aileleriyle keyifli vakit geçirmesi için hazırlanan Evde Oyun Var kitapçığı erişime açıldı. MEB Evde Oyun Var kitapçığını yayınladı! Evde Oyun Var kitapçığı nedir? Evde Oyun Var kitapçığı indir

MEB Evde Oyun Var kitapçığını yayınladı! Evde Oyun Var kitapçığı nedir? Evde Oyun Var kitapçığı indir

Pandemi sebebiyle 2020-2021 eğitim Öğretim yılına evlerinde başlayan çocuklar, bugün ilk ara tatile çıkacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı, 11-16 Kasım tarihlerinde ara tatilde olacak çocuklar ve aileleri için "Evde Oyun Var" adlı bir oyun kitabı hazırladı. MEB internet sitesinde tanıtılan Evde Oyun Var kitapçığı nedir? Evde Oyun Var kitapçığı indir

EVDE OYUN VAR KİTAPÇIĞI NEDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak, meraktayım." ifadesini kulandı.

Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hâle getirilebilir özellikler taşıyor.

Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

EVDE OYUN VAR KİTAPÇIĞI İNDİR

EVDE OYUN VAR KİTAPÇIĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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