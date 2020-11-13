Pandemi sebebiyle 2020-2021 eğitim Öğretim yılına evlerinde başlayan çocuklar, bugün ilk ara tatile çıkacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı, 11-16 Kasım tarihlerinde ara tatilde olacak çocuklar ve aileleri için "Evde Oyun Var" adlı bir oyun kitabı hazırladı. MEB internet sitesinde tanıtılan Evde Oyun Var kitapçığı nedir? Evde Oyun Var kitapçığı indir

EVDE OYUN VAR KİTAPÇIĞI NEDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak, meraktayım." ifadesini kulandı.



Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hâle getirilebilir özellikler taşıyor.



Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

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