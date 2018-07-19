İOKBS bursluluk sınav sonuçları yani lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılan açıklamayla ilan edildi. 3 Haziran'da gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavına 5,6,7,8,9,10 ve 11'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencileri katıldı. 2018 İOKBS PYBS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Burs kazanan öğrenciler için bursluluk işlemleri nasıl yapılacak?

İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2018

İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada öğrencinin T:C: kimlik numarası ve doğum tarihini girdikten sonra güvenlik kodunu yazıp tamam butonuna basın. Sonuçlar ekranınızda olacak.

İOKBS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS (bursluluk sınavına) giren 1 milyon 27 bin 96 öğrenciden 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Bursluluğa hak kazanan öğrencilerden 3 bin 500'ünü öğretmen çocuğu, 3 bin 603'ünü kanunlarla özel hak tanınanlar, 3 bin 500'ünü bulunduğu yerde okul olmayan öğrenciler, 59 bin 397'sını ise "diğer" kontenjan oluşturdu.

BURSLULUK İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

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