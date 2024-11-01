MEB ortak sınav soruları ve cevaları yayınlandı! 6. ve 10. Sınıf MEB ortak sınav soruları ve cevapları tıkla görüntüle
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda 6. sınıf Türkçe dersinde 7, 6. sınıf matematik dersinde 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde 8 ve 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 10. sınıf ortak sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Peki, 1. dönem 1. yazılı MEB ortak sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2024-2025 MEB ortak sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenmişti. Akabinde ise ülke genelinde yapılan 1. dönem 1. yazılı ortak sınav soruları ve cevapları için geri sayıma geçilmişti. 6. ve 10 sınıf düzeyinde yapılan ortak sınavlar sonrası Millî Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Böylece MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Kitapçıklar https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, 2024-2025 MEB ortak sınav soruları ve cevapları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte detaylar…
2024-2025 1. DÖNEM 1. YAZILI MEB ORTAK SINAVLARI TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı ortak sınav kılavuzu ile 1. dönem 1. yazılı ortak sınav tarihleri belli olmuştu.
Kılavuz doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları tamamlandı.
Ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar, 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü yapıldı.
Sınavlar, ilk kez tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluştu. 6. sınıf Türkçe dersi yazılı sınavında 7, 6. sınıf matematik dersi yazılı sınavında 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi yazılı sınavında 8 ve 10. sınıf matematik dersi yazılı sınavında 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.
Böylece ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınavlarda tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.
6. ve 10. SINIF SINAV KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
MEB ortak sınav 6. ve 10. sınıf soruları ve cevapları yayınlandı!
6. Sınıf Türkçe - MEB (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
6. Sınıf Türkçe - MEB (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
6. Sınıf Matematik (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
6. Sınıf Matematik (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
10. Sınıf Matematik (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
10. Sınıf Matematik (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.
ORTAK YAZILI SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?
Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak.
Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.
6. sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.
Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.