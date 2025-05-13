MEB ortak sınavlar ne zaman? 2025 MEB 2.dönem ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB 2024-2025 yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Peki MEB ortak sınav tarihleri ne zaman?