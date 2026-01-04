Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman başlayacak?

        MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

        Okullarda birinci dönemin son haftalarına girilirken, karne tarihi ve yarıyıl tatilinin süresi öğrenciler ile velilerin gündeminde ilk sıraya yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle tatil tarihleri büyük ölçüde netleşse de, ikinci ara tatilin kaldırılabileceğine yönelik iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaların ardından, eğitim takvimine dair olası değişiklikler yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 04.01.2026 - 21:17 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:17
        2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili takvimini mercek altına aldı. Sömestr tatilinin hangi tarihte başlayacağı kadar, ikinci dönem ara tatilinin yapılıp yapılmayacağı da en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanı’nın ara tatillere ilişkin “uyum süreci” vurgusu, eğitim takviminde değişiklik olasılığını gündeme getirirken, gözler Bakanlıktan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte detaylar...

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

        Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor." diye konuştu.

        Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak.

