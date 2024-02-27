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        Haberler Gündem MEB takvimine göre 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili tarihi!

        MEB takvimine göre 2. ara tatil ne zaman? Nisan tatili tarihi!

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ara tatil uygulamasıyla öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. İlk ara tatili geride bırakan öğrenciler şimdi ikinci ara tatil için geri sayım yapıyor. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:25
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        2023-2024 eğitim yılının sonlarına yaklaşırken öğrenciler sömestr tatillerini geçtiğimiz ay geride bırakmıştı. Yarı yıl tatilinin son ermesinin ardından veliler ve öğrenciler sıradaki ara tatil için beklemeye başladı. Nisan'da olacağı bilinen ara tatilin tarihleri ise merak konusu. İşte, 2. ara tatile dair detaylar...

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        MEB TAKVİMİNE GÖRE 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapıldı. Kasım ayındaki tatilin ardından öğrenciler Ocak ayının sonunda yarı yıl tatiline çıktı. Sıradaki tatil olan Nisan ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapılacak.

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        ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Öğrenciler bir hafta süreyle dinlenme fırsatı yakalayacak. Nisan ara tatili için planlanan süre 8 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Cuma arasında.

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        2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        2. ara tatilin ardından bir daha ara tatil yapılmayacak. İkinci dönem 14 Haziran Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 3 ay sürecek yaz tatiline girecek.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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