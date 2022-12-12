MEB ve Reeder işbirliği ile 'Kızlar Kodlar' projesi hayata geçiyor

'Reeder ile Kızlar Kodlar' projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Liseleri'nde öğrenim gören kız öğrencilere temel Maker eğitimleri, uygulamalı atölyeler sunulucak. MEB ve Reeder iş birliğindeki 'Kızlar Kolar' projesi; kız çocuklarını geleceğin başarılı kadın yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları olma yolunda desteklemeyi hedefliyor.

EĞİTİMLER ONLINE OLARAK DÜZENLENECEK

'Reeder ile Kızlar Kodlar' projesi İstanbul, Manisa, Mersin, Samsun ve Gaziantep olmak üzere beş pilot ilde hayata geçirilecek. Proje kapsamında pilot illerden 50 Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi belirlenirken 2500 kız öğrenci çevrimiçi eğitim alacak ve katılım sertifikasına sahip olacak. 50 öğretmenin destek verdiği eğitim 11 gün boyunca 45 dakikalık dersler şeklinde çevrim içi olarak Reelab.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

PROJE SONUNDA ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI SAĞLANACAK

2500 kız öğrenci 'Maker' olma yolunda ilerlerken bir elemeden de geçecekler. Bu yolda ilerlemek isteyen ve testlerden başarıyla geçen 250 kız öğrenciye ise iki gün boyunca yüz yüze eğitim verilecek. Bu eğitimlerin ardından öğrencilere ayrıca Reeder'da staj imkanları ve yazılım geliştirme & tasarım yarışmalarına katılım desteği sağlanacak.