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        Haberler Gündem Eğitim MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

        MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:01
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        MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "YKS'ye Doğru 2024" sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.

        Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.

        Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

        Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.

        Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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