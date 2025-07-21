MEB, YKS tercih süreci için velilere yönelik kılavuz yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sürecinde velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm öğrenci ve velilerin erişimine açık olan kılavuzla, tercih sürecinin daha sağlıklı ve bilinçli yürütülmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Kılavuzda, tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Kılavuza, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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TERCİH YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kılavuzda, üniversite tercih sürecinin yalnızca sınav sonucu temelli bir sıralama işlemi olmadığı, öğrencinin yaşam beklentileri, ilgi alanları ve yeteneklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Velilere, çocuklarının hayallerine kulak vermeleri, onları başka öğrencilerle kıyaslamamaları, sürece anlayışlı ve destekleyici bir tutumla katılmaları öneriliyor.