Meclis mesaisine yeniden başlıyor: Hangi düzenlemeler gündemde olacak?

İki buçuk aylık aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisine yeniden başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ardından Özel Oturumu yönetecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda açılış konuşması yapacak. MHP lideri Devlet Bahçeli de oturuma katılacak. CHP grubu ise belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar nedeniyle bu yılki özel oturumda yer almayacak. Meclis Tören Salonu'nda saat 19.30'da ise yeni yasama yılı açılışı nedeniyle resepsiyon düzenlenecek. Kabine üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri de resepsiyona katılacak.

ERTELENEN TRAFİK TEKLİFİ, İNFAZ DÜZENLEMESİ, 11. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE

Bu yasama yılına ertelenen trafik teklifi Genel Kurul'un gündeminde ilk sırada yer alacak. Teklifle trafik cezaları artırılacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemeler için hazırlık da yapılacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu perşembe günü 13. toplantısını yapacak. Komisyon dinlemeleri tamamladıktan sonra hazırladığı raporu Genel Kurul'a sunacak. Ardından sürece dair düzenlemeler gündeme gelecek. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme de yapılacak. Düzenlemenin Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.