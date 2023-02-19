Türkiye, 6 Şubat gününde derin bir üzüntü yaşandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem yaşandı. 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinin ardından TBMM çalışmalarına ara verdi ve milletvekilleri deprem bölgesine yardıma gönderildi. Meclis'in 21 Şubat günü açılması beklenirken açılışın ertelendiği duyuruldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis'in ne zaman açılacağını duyurdu. İşte konuya dair detaylar haberimizde...