Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Meclis'in açılmasıyla yoğun bir gündemin ele alınması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
"Meclis ne zaman açılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Yargı Paketi ve Torba Yasa gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor ve Meclis gündeminde neler var? İşte, detaylar...
2024 MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ocak 2024 tarihinde açılarak çalışmalarına devam edecek.
YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?
2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte görüşüleceği ön görülüyor.
Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.