Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi, şu anda kapalı mı? TBMM (Meclis) ne zaman açılıyor?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Meclis'in açılmasıyla yoğun bir gündemin ele alınması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Meclis ne zaman açılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Yargı Paketi ve Torba Yasa gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor ve Meclis gündeminde neler var? İşte, detaylar...

        2

        2024 MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ocak 2024 tarihinde açılarak çalışmalarına devam edecek.

        3

        YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

        Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte görüşüleceği ön görülüyor.

        Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        BankAVM!
        BankAVM!