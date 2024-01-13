Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi, şu anda kapalı mı? TBMM (Meclis) ne zaman açılıyor?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi, şu anda kapalı mı? TBMM (Meclis) ne zaman açılıyor?

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"Meclis ne zaman açılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Yargı Paketi ve Torba Yasa gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor ve Meclis gündeminde neler var? İşte, detaylar...