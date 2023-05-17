Türkiye 14 Mayıs Pazar günü 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy sayımı tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 28. Dönem TBMM'de parti ve milletvekili tablosu netleşti. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Yemein töreni ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...