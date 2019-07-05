Meclis personeli kiraya, lokanta yemeklerine zam

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Meclis’te yaz tatiliyle birlikte taşınma telaşı başlayacak. Meclis'te personel sayısı 7 bin 400’e çıktı. Personel sayısındaki artış nedeniyle yer darlığı çeken Meclis çareyi kiraya çıkmakta buldu. Kampus dışında iki yeni bina kiralandı.

ŞENTOP DİVAN'I TOPLADI

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Başkanlık Divanı'nı topladı, partilerin temsilcileriyle Meclis'in idari gündemi tartışıldı. Öncelikli gündem güvenlik yönetmeliği oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte değişmesi gereken maddeler ele alındı.

ATATÜRKLÜ TSHORTLE GELEN İÇERİ ALINSIN

Güvenlik konusunda CHP'den itirazlar geldi. Meclis Başkanvekili Levent Gök, üzerinde Atatürk posteri ya da Türk Bayrağı olanların Meclis kampüsüne alınmamasını eleştirdi, bu yasaklara son verilmesini istedi.

KORUMA KARMAŞASI ENGELLENSİN

Gök ayrıca Cumhurbaşkanlığı Korumalarının da geldiği günlerde Meclis içinde karmaşa ve istenmeyen tartışmalar yaşandığını söyledi. Meclis İçtüzüğü'ne göre Meclis içinde korumayı Meclis Başkanlığı'nın sağlaması gerektiğini anımsatan Gök, Başkan Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Korumaları ile Meclis korumaları arasında yaşanan karmaşanın önlenmesini istedi.

Meclis Başkanı Şentop kampus içinde yüksek binalar yapılmasına karşı olduğunu söyledi, binalar konusundaki çalışmaları aktardı. Öncelikle daha önce yıkılan bahçe lokantasının yeniden yapılması kararı alındı. 1800 metrekarelik yeni bahçe lokantası inşaatına kısa sürede başlanması kararlaştırıldı.

PERSONEL KİRAYA TAŞINIYOR

Şentop ayrıca kampus içinde yer bulunamayan personelin taşınması için iki yeni bina kiralandığını bildirdi. Böylece Meclis personelinin bir bölümü yaz aylarında bu binalara taşınacak. Meclis de kampus dışında üç binada hizmet vermeye başlayacak. Daha önce Orman Bakanlığı'ndan kiralanan ve devir işlemi yapılan ek binanın karşı köşesinde bulunan Ziraat Bankası binası ile hemen yanında bulunan Tarım Bakanlığı'na ait iki binanın kamu kurumlarına ait olduğu için "uygun" fiyatlarla kiralandığı bildirildi. Ancak kira açıklanmadı.

Ek bina ile kampus arasında günlük bürokratik işlemler nedeniyle gidip gelen personelin en işlek hatlardan biri olması dolayısıyla karşıdan karşıya geçerken kazaya uğramaması için Meclis yönetimi zaman zaman dikkatli hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyordu. Meclis dışındaki personel sayısı ile birlikte ana kampus ile bu binalar arasındaki personel ve dosya trafiği de artacak. Meclis'te halen yaklaşın 7 bin 400 personel çalışıyor.

YENİ ATAMALARDA ODA SIKINTISI

Bu kararla ana binadaki personel sıkışıklığı önlenecek ve yeni odalar açılmasıyla yönetici kadrolar için yeni mekanlar açılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yönetim kadrolarına yaptığı atamalar sonucunda özellikle eski başkanlar döneminde atanmış müşavirlerin ve danışmanların odalarını boşaltmaması nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.

Meclis Başkanı Şentop'un makamının hemen altında bulunan Meclis televizyonunun da bu nedenle taşınması gündeme geldi. Televizyon stüdyolarının sökülüp eski tabur binasına taşınması, buradaki personelin de yeni kiralanan binalara aktarılması gündemde. Zaman zaman tartışmalara neden olan oda sıkıntı böylece yeni kiralanan binalar ile çözülecek.

YEMEKLERE ZAM

Divan'da ayrıca yemek fiyatları görüşüldü. Meclis bürokratları girdi maliyetleri arttığı için lokantalardan zarar edildiğini, yemeklere zam yapılması gerektiğini bildirdi. Bazı divan üyeleri girdi fiyatlarıyla birlikte her yemekte fiyat analizi istedi. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla zammın yürürlüğe gireceği bildirildi. Personel ve milletvekili lokantalarında yemeklere bu çerçevede yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yansıtılması bekleniyor.

100'ÜNCÜ YILA ÖZEL KUTLAMALAR

Meclis'in önümüzdeki yıl 100. kuruluş yıldönümü. Hangi kutlamalar yapılacak? Buna da içinde sanatçıların da bulunduğu bir kurul karar verecek. Bu konuda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a yetki verildi.