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Meclis'te "nöbetçi bakan" uygulaması başladı

HABERTURK.COM / AA

TBMM'de her hafta için üç "nöbetçi bakan" uygulaması bu hafta başladı. Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis'te milletvekilleriyle bir araya geldi

nöbetçi bakan

TBMM'de her hafta için üç "nöbetçi bakan" uygulaması başladı. İlk nöbeti ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tuttu. Selçuk, "Bakan oldum, Meclis'e nöbetçi bakan uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum" dedi.

Alınan bilgiye göre, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında, Meclis'e her hafta üç farklı bakan gelecek.

TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri "nöbetçi bakan" Meclis'te olacak.

Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya geldi, talepleri dinledi.

"ÇOK NÖBET TUTTUM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan nöbet uygulaması için esprili bir açıklama yaptı. Selçuk, "Öğrenciyken çok nöbet tuttum. Öğretmenlikten hatırladığım "sen gençsin tutarsın” sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e nöbetçi bakan uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim" ifadelerini kullandı.

NÖBET TAKVİMİ BELLİ OLDU

Ekim ayı programı kapsamında 24 Ekim Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim Çarşamba günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim Perşembe günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "nöbetçi bakan" olarak Meclis'te bulunacak.

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