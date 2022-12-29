Sivasspor'dan zehir zemberek sözler: "Bu maçın açıklanmasını isteyeceğiz"

Sivasspor ile Galatasaray ligin 16. haftasında karşı karşıya gelirken mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Diğer yandan Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile attığı gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz mücadelenin ardından zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Hakem kararlarını eleştiren Mecnun Otyakmaz "Bizim golümüz neden iptal edildi? Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi. Türkiye'deki bütün futbolseverler, bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı. Uzun süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir şeyler bulursunuz. Maça damga vuran hakem kararları oldu." ifadelerini kullandı.