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Sivasspor'dan zehir zemberek sözler: "Bu maçın açıklanmasını isteyeceğiz"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Ulvestad'ın iptal olan golüyle ilgili konuşan Otyakmaz, "Kimse anlamadı. Bu maçın açıklamasını TFF'den isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz'dan zehir zemberek sözler:
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Sivasspor ile Galatasaray ligin 16. haftasında karşı karşıya gelirken mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Diğer yandan Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile attığı gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz mücadelenin ardından zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Maçın 50. dakikasında iptal edilen golleri hakkında tepki dolu ifadeler kullanan Mecnun Otyakmaz "TFF'den en üst düzeyde bu maçın açıklamasını isteyeceğiz!" dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Mecnun Otyakmaz "Bizim golümüz neden iptal edildi? Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi. Türkiye'deki bütün futbolseverler, bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı. Uzun süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir şeyler bulursunuz. Maça damga vuran hakem kararları oldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca VAR hakemi Özgür Türkalp'e tepki gösteren Mecnun Otyakmaz "20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsun artık. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor. TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz." şeklinde konuştu.

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