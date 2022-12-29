Uruguaylı file bekçisinden dönen topa vuran Ulvestad skoru 1-1'e getirdi.

Bu golün ardından Erkan Özdamar, VAR ile iletişime geçti ve pozisyonu izlemeye karar verdi. Hakem Özdamar, pozisyonu bir süre inceledikten sonra golün geçersiz olduğuna karar verdi.