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HaberlerNedir

Medula nedir? Medula sistemi ne İşe yarar ve kaç bölümden oluşur?

Kısaca reçete onay sistemi diye adlandırılan medula sağlık bakanlığı tarafından oluşturulan bir programdır. Peki medula ne işe yarar, kaç bölümden oluşur? İşte cevapları

Medula nedir? Medula sistemi ne İşe yarar ve kaç bölümden oluşur?

Medulasistemi sağlık bakanlığı tarafından oluşturan merkezi sistemli bir programdır. İnternet üzerinden; hastaneler, doktorlar, eczaneler, optisyenler yapılan teşhisleri, tanıları vb. şeyleri sisteme girebilir ve aynı zamanda takip edebilirler.

Bu sistemin yoğun olarak kullanan eczacılar ve optisyenlerdir. Girilen ilaçları, reçete ve muayene ödemelerini takip etmek için oldukça yoğun şekilde kullanırlar. Bunu dışında medula sistemi 4 bölüm olarak ayrılmaktadır.

Medula Sistemi Kaç Bölümden Oluşur?

  • Medula Eczacı Sistemi; bu bölümü adından da anlaşılacağı gibi eczacılar kullanmaktadır. Doktorların sisteme girdikleri e-reçeteleri takip etmek, ödemesi yapılacak ilaç listelerini kontrol etmek için sürekli bağlantı halindedirler.
  • Medula Doktor Sistemi; bu sistem doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Hastalara yazılan e-reçeteleri kontrol etmek, yazılan ilaçları takip ederek israfı önlemek amaçlı kullanmaktadırlar.
  • Medula Optik Sistemi; bu bölümde eczacılardaki gibi kullanılmaktadır. Farkı; optisyenler hastalara verilen gözlük reçetelerini kontrol etmek ve takip etmek amaçlı kullanmaktadırlar.
  • Medula Hastane Sistemi; hastanelerin hastaların yaptığı ödemeleri, sevk ve rapor gibi yapılan işlemlerin idaresini ve takibini yapmak amaçlı kullanmaktadırlar.

Alt yapı açısından birbiriyle bağlı olan bu sistem işlemleri direk kayda geçtiğinden dolayı büyük kolaylık sağlamaktadır.

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