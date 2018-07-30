Trump ve Sulzberger Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında önce "çok güzel bir görüşmeydi" deyip ardından da yalan haber yaptığını iddia ettiği gazetecileri 'halk düşmanı' olarak nitelemişti. Ancak Trump, 'halk düşmanları' ifadesini daha önce gazeteciler için kullanmasıyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

New York Times'tan ise Trump'ın tweetlerinde 'Sulzberger ile görüşmenin tasvir ediliş biçimine yanıt vermek üzere' yazılı bir açıklama geldi.

Görüşmede Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını ilettiğini söyleyen Sulzberger, "Söylemleriniz yüzünden çok sayıda tehdit alıyoruz. Silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını ifade etti. Başkanı pek çok hayatı riske attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin zarar gördüğü konusunda uyardım" ifadelerine yer verdi.

Sulzberger'in açıklamalarına Trump'ın cevabı yine Twitter'dan geldi. Trump, basın kuruluşlarını yalan haberlerle çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atmakla suçlayarak; "Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil! Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür." dedi.

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