PRENS HARRY'NİN 'LİSTESİ'

Belgeselde Harry, medyanın ilişkilerine nasıl yoğun bir baskı getirdiğinden bahsetti. Harry bununi çocukken annesi Prenses Diana'nın babası Prens Charles'tan boşandığından beri tanık olduğu bir şey olduğunu belirtti.

Harry, "Dünyadaki en güçlü kadınlardan biri olabilir, ancak her şeyi açıktaydı. Bir şeyler gördüm, bir şeyler öğrendim: Bu kurumla evlenen kadınların acısı ve ıstırabı. Benimle olmanın getirdiği tüm zorluklara dayanmaya istekli ve yetenekli birini nasıl bulabilirim? Düşündüğümü hatırlıyorum. Benimle olan her ilişki haftalar, aylar içinde tüm gazetelere yayılır ve o kişinin ailesi taciz edilirdi. Böylece bir veya iki kız arkadaşımdan sonra üçüncü veya dördüncü kız arkadaşım, Dur bir saniye. Bunu isteyip istemediğimi bilmiyorum' derdi. Bu yüzden Meghan ile tanıştığımda, onun medya tarafından uzaklaştırılmasından çok korktum" dedi.