Meghan Markle'ın baristalık yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Meghan Markle'ın baristalık yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu

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2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini geride bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başaran çiftlerden birisi.