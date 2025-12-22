Habertürk
Habertürk
        Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden kraliyet geleneği - magazin haberleri

        Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden kraliyet geleneği

        Kraliyetten ayrılsalar da kraliyet geleneğini sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocuklarıyla yeni yıl öncesi çektirdikleri fotoğrafı paylaştı

        Giriş: 22.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:29
        Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kraliyetten kopsalar da kraliyet geleneklerinden bazılarını sürdürmeyi tercih ediyor. Meghan Markle, eşi Prens Harry ve çocuklarıyla bir arada oldukları yeni bir fotoğraf paylaştı. Bu, kraliyet ailesi üyelerinin Noel öncesi aile fotoğrafı paylaşma geleneğinin bir parçası.

        Fotoğrafta Meghan Markle ve Prens Harry, 6 yaşındaki oğulları Prens Archie ve 4 yaşındaki kızları Prenses Lilibet, bir dere üzerindeki köprüde dururken görülüyor.

        Sussex çifti, fotoğrafta çocuklarının yüzlerini tam göstermeme alışkanlığını sürdürdü. Markle, fotoğraf paylaşımına, "Mutlu Noeller! Ailemizden ailenize" notunu ekledi.

        Meghan Markle ve Prens Harry, henüz kraliyet görevlerini bırakmadan önce, İngiltere'de dünyaya gelen oğulları Archie'yi, doğumundan kısa süre sonra tüm dünyaya göstermiş, dört aylık olduğunda başpiskoposla kameralar önünde tanıştırmıştı.

        Küçük Lilibet'in yüzünü ise 2021'de yayınladıkları Noel kartında ilk kez gösteren Markle ve Prens Harry, 2022'de Lilibet'in birinci yaş gününden fotoğrafıyla yüzünü ilk kez net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştı.

        Meghan-Harry çifti, sonraki yıllarda çocuklarının yüzlerini gizlemeyi tercih ettiler.

        Prens William ve Prenses Kate Middleton çifti de geçen hafta gelenekselleşen Noel kartı için seçtikleri fotoğrafı kraliyet hesaplarından paylaştı. Kraliyetin gözde çifti, üç çocuğu Prens George (12), Prens Charlotte (10) ve Prens Louis (7) ile noel kartlarını yayınladı.

