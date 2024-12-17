Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Meghan Markle ile Prens Harry'den yıllar sonra yeniden aile fotoğrafı - magazin haberleri

        Meghan Markle ile Prens Harry'den yıllar sonra yeniden aile fotoğrafı

        Meghan Markle ile Prens Harry, 5 yaşındaki oğulları Archie ve 3 yaşındaki kızları Lilibet'in son hallerini gösteren bir fotoğrafın da dâhil olduğu yeni yıl kartlarını tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meghan Markle ile Prens Harry, yıllar sonra yeniden aile boyu fotoğraflarını paylaştı. Çift, 5 yaşındaki oğulları Archie ile 3 yaşındaki kızları Lilibet'in yeni bir fotoğrafının da yer aldığı yeni yıl kartlarını tanıttı.

        Çift, çıkardıkları karta; "Mutlu bir Noel tatili ve neşeli bir yeni yıl diliyoruz" diye yazdı.

        Archie; taht sırasında 6, Lilibet ise 7'nci sırada bulunuyor.

        2

        Noel ve yeni yıl için iyi dileklerini sunan çiftin, bu yıl Nijerya ve Kolombiya'ya yaptıkları seyahatler sırasında çekilmiş fotoğraflarından oluşan kartta en çok aile karesi dikkat çekti.

        3

        40 yaşındaki Prens Harry ile 43 yaşındaki Meghan Markle'ın çocukları en son, Aralık 2022'de bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Harry ve Meghan belgeselinde kısa bir süre görülmüştü.

        4

        Ünlü çift, kızları Lilibet'in ilk net fotoğrafını Haziran 2022'deki birinci doğum gününde paylaşmıştı.

        İlk aile fotoğraflarını da yeni yıl kartı olarak yayınlamışlardı.

        5

        Lilibet'in uzayan kızıl saçları sosyal medyada büyük ilgi çekti. Meghan ile Harry'nin hayranları, büyüyen Lilibet'e, çiftin mutlu aile tablosuna övgüler yağdırdı.

        6

        People'a konuşan Prens Harry'nin bir arkadaşı, Harry'nin çocuklarını korumak için onların hayatlarını gizli tutmak istediğini söylemiş ve "Harry çocuklarını kamuya göstermekten çekiniyor, onları gizlemek isteğinden değil, mahremiyetlerini ve güvenliklerini olası tehditlerden korumak için" demişti.

        Arkadaşı, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın paparazzilerden kaçarken hayatını kaybetmesine atıfta bulunarak, "Bir baba ve eş olarak Harry, tarihin tekerrür etmemesini sağlamaya kararlı" ifadesini kullanmıştı.

        7

        Meghan Markle ile Prens Harry çifti, 2018'da İngiltere'de evlenmiş, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınmıştı.

        Son dönemde haklarında ortaya atılan boşanacakları iddialarına en son katıldığı bir etkinlikte yanıt veren Prens Harry; "Görünüşe göre 10, 12 kez boşanmışız" diyerek esprili bir şekilde ayrılık söylentilerine son noktayı koymuştu.

        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #Lilibet
        #kraliyet
        #yeni yıl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı