Meghan Markle ile Prens Harry'den yıllar sonra yeniden aile fotoğrafı
Meghan Markle ile Prens Harry, 5 yaşındaki oğulları Archie ve 3 yaşındaki kızları Lilibet'in son hallerini gösteren bir fotoğrafın da dâhil olduğu yeni yıl kartlarını tanıttı
Meghan Markle ile Prens Harry, yıllar sonra yeniden aile boyu fotoğraflarını paylaştı. Çift, 5 yaşındaki oğulları Archie ile 3 yaşındaki kızları Lilibet'in yeni bir fotoğrafının da yer aldığı yeni yıl kartlarını tanıttı.
Çift, çıkardıkları karta; "Mutlu bir Noel tatili ve neşeli bir yeni yıl diliyoruz" diye yazdı.
Archie; taht sırasında 6, Lilibet ise 7'nci sırada bulunuyor.
Noel ve yeni yıl için iyi dileklerini sunan çiftin, bu yıl Nijerya ve Kolombiya'ya yaptıkları seyahatler sırasında çekilmiş fotoğraflarından oluşan kartta en çok aile karesi dikkat çekti.
40 yaşındaki Prens Harry ile 43 yaşındaki Meghan Markle'ın çocukları en son, Aralık 2022'de bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Harry ve Meghan belgeselinde kısa bir süre görülmüştü.
Ünlü çift, kızları Lilibet'in ilk net fotoğrafını Haziran 2022'deki birinci doğum gününde paylaşmıştı.
İlk aile fotoğraflarını da yeni yıl kartı olarak yayınlamışlardı.
Lilibet'in uzayan kızıl saçları sosyal medyada büyük ilgi çekti. Meghan ile Harry'nin hayranları, büyüyen Lilibet'e, çiftin mutlu aile tablosuna övgüler yağdırdı.
People'a konuşan Prens Harry'nin bir arkadaşı, Harry'nin çocuklarını korumak için onların hayatlarını gizli tutmak istediğini söylemiş ve "Harry çocuklarını kamuya göstermekten çekiniyor, onları gizlemek isteğinden değil, mahremiyetlerini ve güvenliklerini olası tehditlerden korumak için" demişti.
Arkadaşı, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın paparazzilerden kaçarken hayatını kaybetmesine atıfta bulunarak, "Bir baba ve eş olarak Harry, tarihin tekerrür etmemesini sağlamaya kararlı" ifadesini kullanmıştı.
Meghan Markle ile Prens Harry çifti, 2018'da İngiltere'de evlenmiş, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınmıştı.
Son dönemde haklarında ortaya atılan boşanacakları iddialarına en son katıldığı bir etkinlikte yanıt veren Prens Harry; "Görünüşe göre 10, 12 kez boşanmışız" diyerek esprili bir şekilde ayrılık söylentilerine son noktayı koymuştu.