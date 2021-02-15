"Ama o gün Archie'nin bezini değiştirdikten sonra keskin bir kramp hissettim. O kollarımdayken yere düştüm, ikimizi de sakinleştirmek için bir ninni mırıldandım, neşeli melodi ise aslında bir şeylerin doğru olmadığı hissine tam bir tezat oluşturuyordu. İlk çocuğumu tutarken ikincisini kaybettiğimi biliyordum" cümlelerini kullanmıştı.