Meghan'a, Prens Harry'nin büyükannesi olan Kraliçe Elizabeth ile nasıl tanıştığı da soruldu.

Markle bu soruyu, "Majesteleri Kraliçe ile ilk tanıştığımda aslında çok büyük bir formalite yoktu" şeklinde yanıtladı. Markle, Harry ve kendisinin, Prens Andrew'un yaşadığı yerde öğle yemeğine gittiklerini, o civarda olan Kraliçe'nin daha sonra kendilerine katıldığını anlattı.