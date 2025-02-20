Mehmet Ali Erbil: Başımız sağ olsun

2005 - 2011 arasında Tuğba Coşkun ile evlilik yaşayan, Ali Sadi adında bir oğlu olan Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurdu. Erbil, sosyal medya sayfasından; "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Tuğba Coşkun; "Canım annem, kıymetlimiz mekânın cennet olsun" dedi.

Aysel Coşkun'un naaşı, yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.