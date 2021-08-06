Mehmet Ali Erbil kimdir? sorusu sosyal medyanın gündeminde. 7'den 70'e herkesin hafızasında Çarkıfelek yarışmasındaki şovuyla kazınan Mehmet Ali Erbil uzun süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu. Dünyada sadece 100 kişide görülen bir hastalığa yakalanan Mehmet Ali Erbil araştırılıyor. Mehmet Ali Erbil'in hayatı ve hastalığı hakkında merak edilenler derledik

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı olan Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil'in babası tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'dir. Babasının izinden giden sanatçılardan biri olan Mehmet Ali Erbil İlk ve ortaöğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de tamamlamıştır.

Mehmet Ali Erbil tiyatro yolculuğuna 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümüne yatılı olarak girerek başladı. Erbil'in hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı.

Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV’de de program yaptı.

1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. Aynı yıl Nevra Serezli ile birlikte dönemin bir magazin dergisi olan Süper Gazete reklamında rol almıştır. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır.

Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu.

TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programda sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un Hemşo adlı filmlerinde rol aldı.

Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Çarkıfelek'i son kez 2017 yılında Star TV'de sunmuştur.

MEHMET ALİ ERBİL HASTALIĞI NE?

Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekâr ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.