Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi! Yaklaşık bir haftadır Maslak'ta bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan Mehmet Ali Erbil’in durumu yeniden kötüleşti. Kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda. Tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı