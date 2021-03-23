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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı?

Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla sağlık durumuyla ilgili son durumu anlattı. Peki, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Neden yeniden hastaneye yattı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı?

Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil rutin kontrol nedeniyle yeniden hastaneye yattı. Açtığı canlı yayında hastane yatağından takipçilerine seslenen Erbil, tedavisi kapsamında günde 16 serum aldığını söyledi. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama...

"BEN YİNE HASTANEDEYİM!"

Canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.

Dün (22 Mart Pazartesi) öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre; 77 kiloyum.

Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik.

Bekletiyorlar! Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum.

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