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HaberlerMagazinMehmet Ali Erbil setlere döndü: Yeni Hababam geliyor - Magazin haberleri

Mehmet Ali Erbil setlere döndü

Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı ile setlere döndü. Filmin yeni serisinde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

Mehmet Ali Erbil

Geçen yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve ‘kaçış sendromu’ hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra taburcu edilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunun haberini veren Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra sosyal hayatına adapte olmaya başladı.

SETLERE DÖNDÜ

Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı ile setlere döndü. Filmin yeni serisinde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erbil, "Yeni Hababam geliyor. Gerçekten geliyor. İlk 1981'de Hababam'da rol almıştım" ifadelerini kullandı. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

Şarkıcı Banu Parlak ise geçtiğimiz günlerde kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etmişti. Parlak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 62 yaşındaki şovmenin verdiği kilolar dikkat çekmişti.

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