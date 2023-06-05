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Arzum Onan boşandıktan sonra soluğu orada aldı

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sona erdiren Arzum Onan, İzmir'e gitti. Onan, ailesiyle Foça'da tatil yapıyor

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  • Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan soluğu orada aldı - Magazin haberleri

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta Beykoz Adliyesi’nde sonlandırmıştı. Duruşmaya el ele gelen çiftin boşanma davası sadece 10 dakika sürmüştü.
  • Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan soluğu orada aldı - Magazin haberleri

    FOÇA'YA GİTTİ

    Arzum Onan boşanmanın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Onan, soluğu İzmir Foça'da ailesinin yanında aldı.
  • Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan soluğu orada aldı - Magazin haberleri

    "6 AYDIR EV OLARAK AYRIYIZ"

    Arzum Onan ile 6 aydır ayrı evlerde yaşadıklarını itiraf eden Mehmet Aslantuğ şunları söylemişti:
    Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur

    KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez !...

    Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!

    Mesela...

    Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)

    Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.
  • Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan soluğu orada aldı - Magazin haberleri

    Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.

    Neyse...

    Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.

    Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade “bir abi” tavsiyesi olarak şudur:

    Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da...

    Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile “el ele” olmayı
    yani.

    Omuz atmak yerine, omuz vermeyi...

    Yerçekiminin kalktığını hissedeceksiniz!

    Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz
  • Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan soluğu orada aldı - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

    Arzum Onan, boşanma haberlerinin basına yansımasından sonra, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet', her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullanmıştı.
  • Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan soluğu orada aldı - Magazin haberleri

    "AYRILMAYI MEHMET İSTEDİ"

    Arzum Onan, ayrılık haberlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından boşanacaklarını doğrulayarak şu açıklamayı yapmıştı: Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet’i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar.

    Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım. “30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” dedim.

    Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim.

    Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.

    29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır.

    Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!

    Sevgiyle, sükunetle…

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