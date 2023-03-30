Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

Mehmet Aslantuğ'un 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olması gündem oldu. Aslantuğ'un aldığı radikal kararı eşi Arzum Onan, "Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" sözleriyle destekledi 

ABONE OL
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanlığı için adaylar belirlendi.
    Milletvekili adayları da belirlenmeye başlandı. 
    Bazı ünlü isimler de milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıklamaya başladı.
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    Mehmet Aslantuğ ise milletvekili aday adayı değil, aday olarak öne çıktı. 
    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    Erkan Baş, bu duyuruyu 29 Mart'ta yapsa da Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olma kararını aslında 2023 Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılacağının açıklanmasıyla aldı. Bu nedenle de rol aldığı diziden ayrıldı. 

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.
    Erkan Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

     

     
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    Mehmet Aslantuğ'un aldığı radikal kararı ilk destekleyen kişi ise elbette 27 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Arzum Onan oldu. 

    Arzum Onan, eşine "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" diyerek eşi Mehmet Aslantuğ'un radikal kararını destekledi. 

    Ayrıca Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı diziden ayrıldığını açıklamasından sonra 16 Mart'ta sosyal medya hesabından eşi hakkında şu yorumu yapmıştı: Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için... Seninle gurur duyuyorum. 
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    Mehmet Aslantuğ ile 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan 1996'da evlendi. 
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çocukları Can Aslantuğ, dünyaya 2000'de geldi.
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    Mehmet Aslantuğ, 1992, 1993 ve 1994'te ardı ardına 3 yıl Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Portakal' kazandı. Aslantuğ,  aynı zamanda 1994'te Adana Film Festivali'nde yine 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Koza'ya layık görüldü. 

     
  • Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

    ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLERİ
    1992... Kapıları Açmak
    1993... Yalancı 
    1994... Yengeç Sepeti 

    ALTIN KOZA ÖDÜLÜ
    1994... Yengeç Sepeti 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.