Habertürk 'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; eski eşlerden Mehmet Aslantuğ, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Aslantuğ, "Arzum Onan ile tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusunu cevapladı.

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Konuyla ilgili konuşan Mehmet Aslantuğ, "Arzum Hanım ile hiçbir derdimiz yok. Evlat büyüttük birlikte... Bütün o yazılanlar uydurulmuş şeyler. Somut bir sebep yok. Psikolojik nedenler böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek nasıl konuşabiliriz? Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı" açıklamasını yaptı.