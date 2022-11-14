Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Genç oyuncu Mehmet Aykaç, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Aykaç, kız arkadaşı ile birlikte objektiflere yansıdı.
Gazetecileri görünce kız arkadaşının yanından uzaklaşan Mehmet Aykaç, basın mensuplarına, "İyi akşamlar" demekle yetinerek, sorulara yanıt vermedi.
"NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"
Flaşların patlaması ile ünlü oyuncunun kız arkadaşı ise yolun tam tersine yürüyerek, "Neden çekiyorsunuz?" şeklinde bağırdı.
İkili, yüzlerini saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Görüntülenmekten kurtulamayan çift, ardından gazetecilerin gitmesi ile birlikte tekrar buluştu.
"SEVİLİYOR OLMAK BANA SORUMLULUK DUYGUSU ÖĞRETTİ"
Aykaç, daha önce verdiği bir röportajda, "Özel hayatıma çok dikkat ediyorum. Sonuçta yaşıtım veya benden küçük olanlar dışarıda bizi örnek alıyorlar. O yüzden bu kadar seviliyor olmamız bana dışarıda sorumluluk duygusu öğretti. İster istemez bu açıdan hassaslaştım. Daha bilinçli ve doğru bir noktadan yaklaşıyorum" demişti.
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