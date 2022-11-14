"SEVİLİYOR OLMAK BANA SORUMLULUK DUYGUSU ÖĞRETTİ"

Aykaç, daha önce verdiği bir röportajda, "Özel hayatıma çok dikkat ediyorum. Sonuçta yaşıtım veya benden küçük olanlar dışarıda bizi örnek alıyorlar. O yüzden bu kadar seviliyor olmamız bana dışarıda sorumluluk duygusu öğretti. İster istemez bu açıdan hassaslaştım. Daha bilinçli ve doğru bir noktadan yaklaşıyorum" demişti.