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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mehmet Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Stefan Kuntz açıklaması! - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Stefan Kuntz açıklaması!

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Japonya ile 12 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takım kafilesi ile birlikte Hollanda'ya gitti. Büyükekşi, Stefan Kuntz ve Abdullah Avcı iddialarıyla ilgili konuştu. İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 21:15 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:15
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        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yola devam edeceklerini açıkladı.

        Japonya ile 12 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takım kafilesi ile birlikte Hollanda'ya gelen Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

        Büyükekşi, Ermenistan karşısında alınan beraberliğe üzüldüklerini ancak o maçın artık geride kaldığını belirterek, "Ermenistan galibiyeti 2024 Avrupa Şampiyonası için bize çok büyük avantaj sağlayacaktı, maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hedef galip gelip garantilemekti ama yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlar için avantajımızı koruyoruz. Aynı ciddiyetle üç maçımızı oynayacağız. Ekim ayında önce Hırvatistan daha sonra Letonya ile oynayacağız. O maçlarda gereken sonuçları alıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        ABDULLAH AVCI-STEFAN KUNTZ

        Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz." yanıtını verdi.

        Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan maçında da Stefan Kuntz takımın başında olacak mı?" sorusunu ise "Evet, Hırvatistan maçı, Letonya maçı, inşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

        "DOSTLUK MAÇI PLANLIYORUZ"

        Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının (EURO 2024) ev sahibi Almanya ile Kasım ayında özel maçta karşı karşıya geleceğini söyledi.

        Milli takımın, önemli rakiplerle maçlar oynayarak EURO 2024'e en iyi şekilde hazırlanacağını aktaran Başkan Büyükekşi şöyle konuştu:

        "Takımın durumu gayet güzel. Bir aile ortamı var, dostluk en üst seviyede, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buraya Japonya ile dostluk maçı yapmak için geldik. Japonya şu anda önemli bir çıkış yakaladı. Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı, Hırvatistan'a penaltılarla elendi. Dünya sıralamasında 20. sırada, biz 41. sıradayız. Son maçlarında Almanya'yı 4-1 yendiler. Bu bir dostluk maçı, hedef özellikle Türkiye'den daha güçlü takımlarla maç yapmak. Bu maçı yaparken de özellikle Hırvatistan ve Letonya karşılaşmaları için kendimizden daha güçlü takımlarla oynayıp başarılı olmak. Kasım ayında da Almanya ile dostluk maçı yapmayı planlıyoruz. Avrupa Şampiyonası yolunda daha iyi hazırlanmak için, kendi oyuncularımızın daha güçlü takımlar karşısında neler yapabileceklerini görmek istiyoruz."

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