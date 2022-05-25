Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası gözler yeni başkanın kim olacağı sorusunun cevabına çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak duayen gazeteci Şansal Büyüka, Mehmet Büyükekşi'nin yeni TFF Başkanı olacağını iddia etti. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli?

ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM!

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." dedi.

Liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, "Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliğinin demokratik ve şeffaf yapısı gereği ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. ve 3. Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunda başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.