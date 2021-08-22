Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gittiği tatilden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Hadise, fotoğraflarının altına düştüğü, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notuyla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti. Olayın ardından Mehmet Dinçerler kimdir? Sorusu gündeme geldi. İşte Mehmet Dinçerler hakkında...

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

23 Ağustos 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.