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Mehmet Dinçerler kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Dinçerler kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli ve kimdir? Soruları gündemde. Kısa bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan şarkıcı Hadise'nin şimdi de iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğu iddia edildi. İşte Mehmet Dinçerler hakkında merak edilenler...

Mehmet Dinçerler kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Dinçerler kaç yaşında ve nereli?

Hadise ile Mehmet Dinçerler birlikte görüntülendi. İkili aşk iddiaları ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Mehmet Dinçerler'in özel hayatı merak ediliyor. İşte Mehmet Dinçerler'in biyografisi...

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

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