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Mehmet Fatih'ten 'Ay Işığı' konseri

Mehmet Fatih, kadim toprakların dilden dile söylenen ezgilerinden oluşturduğu projesi 'Ay Işığı 2' ismini verdiği konser serisinin üçüncüsüyle Zorlu PSM sahnesinde seyircileriyle buluşuyor

Mehmet Fatih'ten 'Ay Işığı' konseri - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Mehmet Fatih, kadim toprakların dilden dile söylenen ezgilerinden oluşturduğu projesi 'Ay Işığı 2' ismini verdiği konser serisine devam ediyor.

Vigür Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen ve gelirinin depremzedelere bağışlanacağı konser, seyircileri, Zorlu PSM'nin büyülü atmosferinde Türk müziğinin derin köklerine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Kendine özgü yorumuyla türkülerin ruhunu canlandıran Mehmet Fatih, dev orkestrası eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Özgür Arkun yönetiminde, her biri enstrümanında usta, Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden oluşan dev orkestra eşliğinde sahneye çıkacak olan Mehmet Fatih; 'Ay Işığı' albümünde yer alan seçkin türküler ve özenle seçilen repertuvarıyla sahnede olacak.

'Evlerinin Önü Yonca', 'Garip Bir Kuştu Gönlüm', 'Süryani', 'Ay Işığında', 'Ötme Bülbül', 'Bahça Duvarı', 'Çay İçinde Adalar', 'Ağlama Yar', 'Bu Bağ Bizim Olaydı', 'Yoğurt Koydum dolaba', 'Sarhoş', 'Kafama Sıkar Giderim', 'Yaz Demedim Kış Demedim', 'Şaşkın', 'Karanfil Deste Gider' gibi şarkılarından oluşan geniş repertuvarı ve 30 kişilik orkestrası eşliğinde eşsiz bir müzikale davet eden Mehmet Fatih, türkülerin duygusal derinlikleri ve hikâyelerini dinleyicilere aktaracak.

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