Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Günsür biyografisi

Son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan 20 yaş challenge ünlüler tarafından da çok fazla paylaşıldı. Sosyal medyada 20 yaş challengeı için paylaştığı fotoğraf büyük ilgi toplayan Mehmet Günsür araştırılıyor. Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Günsür biyografisi

Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Günsür biyografisi

Aşk Tesadüfleri Sever, Muhteşen Yüzyıl, Bıçak Sırtı gibi dizi ve filmlerde canlandırdığı rollerle tanınan Mehmet Günsür sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Cem Yılmaz'ın Mehmet Günsür'un
20 yaş challenge paylaşımına yaptığı yorum çok paylaşıldı. Peki, Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Günsür biyografisi

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür 8 Mayıs 1975 tarihinde Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir endüstri mühendisidir. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı. İtalyan Lisesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.

MEHMET GÜNSÜR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenmiştir ve üç çocukları vardır.

MEHMET GÜNSÜR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
1997HamamMehmet
1999Hayal Kurma Oyunları
2001TommasoGiovanniTelevizyon filmi
GuidaGiovanniTelevizyon filmi
2002İtalyanGiorgio
2003Il papa buonoDon PaoloTelevizyon filmi
O Şimdi AskerNihat Denizer
StregeriaKısa film
2004Non ci sarebbe niente da fare!Kısa film
2005Anlat İstanbulRıfkı
2007Fall Down DeadStefan Kerchek
2008Se chiudi gli occhi
2010SesOnur
Matrimoni e altri disastriAndrea
2011Aşk Tesadüfleri SeverÖzgür Turgut
2014Unutursam FısıldaTarık Ertuğrul
2017İstanbul KırmızısıYusuf
Martıların Efendisi
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
1989Geçmiş Bahar MimozalarıSabih
1989Cahide
1999Sır DosyasıAyhan
2001Don Matteo
2003Pilli BebekTarık
2004Kasırga İnsanlarıSinan
2005-2006Beyaz GelincikMustafa Aslanbaş
2007-2008Bıçak SırtıMehmet Ertuğrul
2012-2014Muhteşem YüzyılŞehzade Mustafa
İnternet
YılBaşlıkRolüNotlar
2017-2018FiDenizBaşrol
2019-2021AtiyeErhan KurtizBaşrol

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emine Işınsu Öksüz kimdir? Emine Işınsu Öksüz kitapları
BİYOGRAFİEmine Işınsu Öksüz kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Kalben kimdir? Kalben kaç yaşında?
BİYOGRAFİKalben kimdir?
Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında?
BİYOGRAFİMerve Aydın kimdir?
İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİİsmail Çataklı kimdir?
Türker Arslan kimdir? Türker Arslan kaç yaşında?
BİYOGRAFİTürker Arslan kimdir?
İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında?
BİYOGRAFİİlayda Alişan kimdir?
2021-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı! İşte 2021-DİB-MBSTS Cevap Kâğıtları... 2021-DİB-MBSTS sonuç sorgula!
BİYOGRAFİ2021-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı!
Melinda Gates kimdir? Melinda Gates kaç yaşında? İşte Melinda Gates hakkında merak edilenler...
BİYOGRAFİMelinda Gates kimdir?
Bill Gates kimdir? Bill Gatess kaç yaşında?
BİYOGRAFİBill Gates kimdir?