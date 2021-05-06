Aşk Tesadüfleri Sever, Muhteşen Yüzyıl, Bıçak Sırtı gibi dizi ve filmlerde canlandırdığı rollerle tanınan Mehmet Günsür sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Cem Yılmaz'ın Mehmet Günsür'un

20 yaş challenge paylaşımına yaptığı yorum çok paylaşıldı. Peki, Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Günsür biyografisi

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür 8 Mayıs 1975 tarihinde Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir endüstri mühendisidir. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı. İtalyan Lisesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.

MEHMET GÜNSÜR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenmiştir ve üç çocukları vardır.

MEHMET GÜNSÜR DİZİLERİ VE FİLMLERİ