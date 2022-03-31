TÜRKSOY toplantısı yapıldı 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, dün akşam kentin, nevruz kutlamalarıyla beraber "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenine ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Törenin iyi bir şekilde geçtiğini, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" projesinin bu yıl da hedefine ulaşacağına inandığını belirten Ersoy, şöyle konuştu: Kültürün toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle TÜRKSOY, Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına çalışmakta ve bu yolda uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmektedir. Oldukça önemli bir görevi icra etmekte olan TÜRKSOY, kısa sürede uluslararası bir kuruluş olarak Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmış, kültür ve sanat dalında, değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir. İşte bu noktada TÜRKSOY, ortak kültür ve sanat zenginliğimizle Türk dünyasını kucaklamak, halklarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek ve aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin sanat eserlerini ve sanatçılarını, kültür adamlarını diğer ülkelerde tanıtmak misyonunu yerine getirme gayreti içindedir

Mehmet Nuri Ersoy, bu toplantı vesilesiyle, gerek mevzuat üzerinde yapacakları düzenlemeler gerekse alacakları kararlar ile TÜRKSOY'u daha ileri seviyeye taşımayı amaçladıklarını dile getirdi. Ersoy, TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkenti" uygulamasıyla, kentlerin kültürel bir marka değeri kazanmasını mümkün kıldığını aktardı.

Eskişehir'de 2013 yılında, Kastamonu'da 2018'de gerçekleştirilen Türk halkları kültür şöleninin yenisini Bursa'da yerel yönetimlerin de katkılarıyla hayata geçirmekten onur duyacaklarını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: 2022 yılında güzel ülkemizin nadide kentlerinden Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'mız 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' sancağını en iyi şekilde taşıyacaktır. Bursa, sizlerin de göreceği gibi coğrafi, beşeri ve doğal tüm güzellikleriyle, tarihi ve kültürel değerleriyle 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' payesini layıkıyla taşıyacak kentlerimizdendir. Bu yılın da geçmiş yıllarda olduğu gibi başarıyla tamamlanabilmesi için Bakanlığımızın tüm imkanlarını kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Bu doğrultuda, 2019 yılında, ülkemizin bir cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı Bursa'nın sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, yıl boyunca yapılacak etkinliklerin görünürlüğünün sağlanması, tanıtımın uluslararası boyuta taşınması bakımından görevlendirmiş bulunuyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, paydaşlarıyla Türkiye'de ve kardeş coğrafyalarda kültürel unsurların tespiti ve korunması konusunda iş birliğine devam edeceğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, bu sene Bursa'da dünyanın dört bir yanından sanatçılar, akademisyenler ve entelektüeller arasında kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımı sağlanacağını, bu doğrultuda 2022'nin verimli ve başarılı geçeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

TÜRKSOY mevzuatında yapılması önerilen düzenlemelerin, yeni seçilen genel sekreter döneminde yürütülecek çalışmaların ardından değerlendirilmek üzere sonraki toplantılara bırakıldığı belirtilen bildirgede, Azerbaycan Kültür Bakanlığının önerisi ve Daimi Konsey üyelerinin onayı ile tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiği bildirildi.

Bildirgede ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığının teklifi üzerine Sultanbai Raev'in 2022-2025 dönemi için oy birliği ile seçildiği duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konukları Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ersoy, "Hem Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış törenlerini hem de nevruzu eş zamanlı olarak büyük bir coşkuyla dün akşam gerçekleştirdik. Tüm yılı kapsayacak etkinliklerin en az bu kutlamalar kadar başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda 2022 yılının bizler için son derece önemli bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 pandemisinin sonlanacağını düşündükleri 2022'de atacakları adımların da büyük önem taşıdığını dile getirdi. TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini 4 dönemdir sürdüren Düsen Kaseinov'a teşekkür eden Ersoy, şöyle konuştu: Görevini hakkıyla yerine getiren Sayın Kaseinov'a, bugüne kadar TÜRKSOY bünyesinde Türk kültür ve sanatının anlaşılmasında, korunmasında, dünyaya tanıtılmasında gösterdiği özveriye ve kardeş ülkelerimiz arasında var olan dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinde sağladığı büyük katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Yeni Genel Sekreter Sayın Raev'e görevinde bir kez daha başarılar diliyor, ülkemizin ev sahibi olarak tüm çalışmalarında destekçisi olacağını bir kez daha ifade ediyorum. Bu toplantının dost ülkeler arasında verimli sonuçlar doğurduğuna içtenlikle inanıyorum. Gelecek sene de Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak Azerbaycan Şuşa kentinde buluşmak üzere ilginiz ve katılımınız için teşekkür ediyorum.