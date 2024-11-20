Mehmet Öz kimdir? ABD Başkanı Trump'ın federal sağlık hizmetleri direktör adayı Mehmet Öz hayatı ve kariyeri
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, doktor Mehmet Öz'ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı. Mehmet Öz, hükümette görev yapması için aday gösterilen ilk Türk kökenli isim olacak. Bu gelişme sonrası "Mehmet Öz kimdir? Trump'ın federal sağlık hizmetleri direktör adayı Dr. Mehmet Öz kaç yaşında ve aslen nereli?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Trump'ın federal sağlık hizmetleri direktör adayı Mehmet Öz hayatı ve kariyeri...
Doktor Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterildi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti. Bu gelişme sonrası ‘’Mehmet Öz kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, ABD Başkanı Trump'ın federal sağlık hizmetleri direktör adayı Mehmet Öz kaç yaşında ve nereli? İşte, Mehmet Öz hayatı ve kariyeri...
TRUMP, DOKTOR MEHMET ÖZ'Ü ADAY GÖSTERDİ
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdiğini açıkladı.
Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.
Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.
ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.
ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı.
ADAY GÖSTERİLEN İLK TÜRK KÖKENLİ İSİM
Mehmez Öz'ün adaylığı ABD tarihi için de bir ilk. Öz, Senato'dan onay alınması gereken bir hükümet görevine aday gösterilen ilk Türk kökenli isim olacak.
MEHMET ÖZ KİMDİR?
Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, Ohio'da doğmuş Türk-Amerikalı bir hekim, televizyon sunucusu ve yazardır. 2024 itibarıyla 64 yaşındadır.
Mehmet Öz, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Pensilvanya Üniversitesi'nde tıp ve işletme alanlarında yüksek lisans dereceleri almıştır. Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşarak, Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ile Tamamlayıcı İlaç Programı'nı yönetmiştir. Minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi gibi konularda önemli araştırmalar yapmış ve birçok tıbbi cihazın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.
Dr. Öz, 2003 yılında Oprah Winfrey'in programına konuk olarak televizyon dünyasına adım atmıştır. 2009 yılında kendi programı "The Dr. Oz Show"u başlatarak sağlık, beslenme ve yaşam tarzı konularında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Programı, 13 sezon boyunca devam etmiş ve birçok ödül kazanmıştır.
2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde ABD Senatosu için aday olmuş, ancak seçimi Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetmiştir. 2024 yılında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump tarafından, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine aday gösterilmiştir. Trump, Dr. Öz'ü aday gösterirken, onun Amerika'da herkesin en iyi sağlık hizmetini alması için mücadele edeceğine inandığını belirtmiştir.
Hem Türkçe hem de İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilen Dr. Öz, 350'den fazla orijinal yayına, kitaba ve makaleye imza atmıştır.
1985 yılında Lisa Öz ile evlenen Mehmet Öz’ün bu evliliğinen dört çocuğu vardır.