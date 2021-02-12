Mehmet Şerif Paşa 11 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Osmanlı'da dahiliye nazırlığına yani içişleri bakanlığına kadar yükseldi.

Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdi ve çeşitli devlet hizmetlerinde çalıştı. 1901'de Sultan Abdülaziz'in kızı Emine Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. Evliliklerinde kızı Hamide Hanımsultan dünyaya geldi. Emine Sultan 1920'de öldü.

Ekim 1919'da kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti'nde dahiliye nazırı (İçişleri Bakanı) olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşı'na karşı olumsuz bir tavır takındı. Bundan dolayı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından adı Nutuk'ta "millî birliği bozan" kişiler arasında gösterildi. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşıp cumhuriyetin kurulmasından sonra yurt dışına çıkartıldı. 1946'da Türkiye'ye döndü ve 1958'de İstanbul'da öldü.

BEAU ŞERİF'TEN BOŞ ŞERİF'E

Gösterişli bir yapısı olduğu için Fransızca güzel anlmında "beau" lakabıyla Avrupa'da anılmaya başlandı. Milliyteçi şairler arasında adını ilk sıralara yazdıran Süleyman Nazif Avrupalıların "Beau Şerif" olarak andığı Mehmet Şerif Paşa'yı bu lakabına göndermeyle "Boş Şerif" olarak hicvetmiştir.