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"Tekeli sazını diğer sazlardan ayıran en büyük özellik, polyester vernik kullanılmaması, akustik sese önem vermesidir. Bunu bilen müşteriler bu nedenle bize sipariş veriyor. Bizim sazımız bir sahnede olmaz. Ses tahtasında polyester vernik kullanmayız. Ağacın sesi neyse o tınıyı almaya çalışırız. Paraya tamah etmeden, sevgiyle, aşkla bu işi yapıyoruz. Bir sazın yapımı 20 gün sürüyor. En az bir sene teknenin kuruma süresi var."