Mehmet Topal Petrolul Ploieşti'ye geri dönüyor

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Mehmet Topal, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Bir mağazadan sipariş ettiği ürünleri alan Topal, motosikletine binerken görüntülendi. Anadolu Yakası'nda yaşadığını belirten eski futbolcu, trafiği daha rahat geçebilmek için motosiklet kullandığını söyledi.

Topal, son olarak çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti'ye yeniden döneceğini açıkladı. Eski takımıyla sezon sonuna kadar anlaşan Topal, görevine devam edecek.