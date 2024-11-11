Mehmet Topal’lı Ploieşti, emin adımlarla play-off yolunda ilerliyor

Romanya Ligi’nin 16’ncı haftasında Mehmet Topal’ın yönetimindeki Petrolul Ploieşti, deplasmanda Buzau ile karşılaştı. Municipal Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Iuliana Demetrescu yönetti. Çekişmeli ve zor geçen karşılaşmada konuk ekip Petrolul Ploieşti, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Petrolul Ploieşti’ye galibiyeti getiren golü 26’ncı dakikada Alexandru Tudorie kaydetti. Bu sonucun ardından Topal’lı Ploieşti, 6’ncı galibiyetini elde etti ve puanını 26 yaptı. Buzau ise 9’uncu yenilgisini alarak 13 puanda kaldı.

EN AZ MAĞLUP OLAN 2 TAKIMDAN BİRİ

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 16’ncı haftası itibariyle puan tablosunda en az mağlup olan 2 takımdan biri konumunda. Bu istatistikte Universitatea Cluj ile ilk sırayı paylaşan Ploieşti, ligde sadece Dinamo Bucarest ve UTA Arad mücadelelerinde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Buzau maçıyla birlikte 6’ncı galibiyetini elde eden Topal’ın öğrencileri, ligde 8 maçtan da beraberlikle ayrıldı.