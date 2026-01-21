Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı, adliyeye sevk edildi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, dün gözaltına alınmıştı.

Bilal Hancı

Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un adliyeye sevk edildi.