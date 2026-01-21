Habertürk
        Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı, adliyeye sevk edildi

        Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı, adliyeye sevk edildi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan; Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, adliyeye sevk edildi

        Giriş: 21.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:01
        Adliyeye sevk edildiler
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, dün gözaltına alınmıştı.

        Bilal Hancı
        Bilal Hancı

        Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un adliyeye sevk edildi.

        #bilal hancı
        #Mehmet Üstündağ
