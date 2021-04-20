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Mehtap Meral: Aşk hayatımızı Instagram mahvetti

Türkiye'nin en köklü edebiyat ödüllerinden olan 'Yunus Nadi Şiir Ödülü'ne 2020 yılında layık görülen şarkıcı Mehtap Meral'in 'Bir Bahar Aşkısın' isimli teklisi 21 Nisan Çarşamba günü müzikseverlerle buluşacak

Mehtap Meral: Aşk hayatımızı Instagram mahvetti - Magazin haberleri
"Aşk hayatımızı Instagram mahvetti"
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HABERTURK.COM

Sözleri Aysel Gürel'e, müziği ise Banu Kırbağ'a ait olan 'Bir Bahar Aşkısın'ı kadın duyarlılığıyla yazılmış bir şarkı olarak tanımlayan Mehtap Meral, "Bence aşka artık sadece kadınlar sahip çıkıyor. Bu şarkıyı da aşka sahip çıkan bütün kadınlara adıyorum' ifadelerini kullandı.

İlk albümü 'Aşk'ı 2011 yılında yayınlayan Meral, "Yana Yana" albümünün ardından iddialı şarkısı "Yanlışlar Kraliçesi" ile de adından söz ettirmişti. Şarkıcı, "Bir Bahar Aşkısın"ın klibini de karantina ortamına uygun olarak yönetmen Efe Balkan ve ekibiyle kendi evinde çekti.

"AŞK HAYATIMIZI INSTAGRAM MAHVETTİ"

Eskiden ilişkilere emek verildiğini vurgulayan Mehtap Meral, "Artık bahar aşkı diye bir şey bile yok çünkü bütün aşklar bahar gibi geçici. Artık Instagram aşkları var ve aşk hayatımızı Instagram mahvetti. Aşkın bu kadar ayaklar altına alındığı bir çağ belki de hiç olmamıştı" açıklamasını yaptı.

"BÜYÜYÜNCE AYSEL GÜREL OLACAĞIM"

Şiir kitapları "Kedi Mevsimi", "Ses ve Toz" ve yirmi beş şairle gerçekleştirdiği söyleşilerden oluşan "Şair Gibi Sevmek" adlı söyleşi kitabından sonra yazdığı "İncirin İçindeki Arı" ile Yunus Nadi Şiir Ödülünü alan Mehtap Meral, idolünün ise şarkısına sözleriyle hayat veren Aysel Gürel olduğunu söyledi.

Meral, "Büyüyünce Aysel Gürel olacağım. Aysel Gürel bu ülkenin kadınları için çok önemli bir figür. Özgür, özgün ve cesur. Ona büyük saygı duyuyorum ve çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Keman Ana sanat dalını bitiren aynı zamanda yoga eğitmenliği de yapan Mehtap Meral, şu sıralar yeni kitabı için de çalışmalarına başladı.

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